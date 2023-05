Leverkusens Xabi Alonso will AS Roma-Coach Mourinho beim Wiedersehen die Show stehlen

Im Semifinal-Hinspiel der Fußball-Europa-League kommt es am Donnerstag zu einem Wiedersehen alter Bekannter. AS Roma empfängt mit Coach Jose Mourinho das von Xabi Alonso gecoachte Bayer Leverkusen.

Der Baske war einst bei Real Madrid einer der Lieblingsspieler des Portugiesen, bis heute verbindet die beiden eine Freundschaft. Vor etwa einem Jahrzehnt ernannte Mourinho Alonso zu seinem "Metronom", also Taktgeber. Bei Real galt der Mittelfeldmann als verlängerter Arm des Star-Trainers, denn Alonso, so Mourinho damals, wirke "schon auf dem Feld wie ein Trainer". Alonso wollte in den vergangenen Tagen nicht groß über Mourinho reden - nicht, weil er den Portugiesen nicht schätzen würde. Doch dem früheren Welt- und Europameister ist es nicht recht, wenn Bayers erstes Europacup-Halbfinale am Donnerstag (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) seit 21 Jahren auf dieses Duell reduziert wird.

Auf die meisten Fragen nach dem Wiedersehen mit seinem fast 20 Jahre älteren Ex-Lehrmeister wich der 41-Jährige zuletzt fast immer aus. "Natürlich ist das für mich und für uns alle besonders", ließ er nur einmal durchblicken: "Gegen Mou zu spielen, ist besonders für mich. Aber in erster Linie ist es für uns eine schöne Chance."

Mourinho zeigte sich da schon etwas redseliger. "Xabi ist ein Freund von mir", sagte der Coach des Salzburg-Bezwingers zu RTL und ergänzte lachend: "Und das ist durchaus besonders. Denn nicht jeden Spieler, den ich mal gecoacht habe, kann ich heute einen Freund nennen." Doch Alonso hat er laut spanischen Medien zwei Dinge nie vergessen. Dass er in der meist von Mourinho provozierten Dauer-Fehde gegen den damaligen Barcelona-Trainer Pep Guardiola eng an seiner Seite stand und diese Rivalität heiß und innig mitlebte. Und dass er als einer der Letzten intern wie extern zu ihm stand, als sich 2013 schon fast alle bei Real von ihm abgewandt hatten.

Alonso schwärmt von "The Special One"

"Nach fünf Minuten unseres ersten Treffens wusste ich, warum er so gut ist und warum er so viel Erfolg hat", schwärmte Alonso später über "The Special One". Mourinho sei "zu 100 Prozent Wettkämpfer. Was er will, ist gewinnen." Er habe in Madrid "die Spieler, den Verein und die Fans aufgerüttelt. Er hat es geschafft, Dinge zu verändern".

Im zweiten Semifinale treffen Juventus Turin und der FC Sevilla aufeinander. Die Andalusier sind mit sechs Triumphen in der Europa League beziehungsweise deren Vorgänger-Bewerb UEFA-Cup Rekordsieger. Die Italiener halten immerhin bei drei UEFA-Cup-Titeln.