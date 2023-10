Maiers Motivations-Kick für Alaba & Co.

Nach der hoffentlich noch im Oktober fixierten EM-Quali geht's für Teamchef Ralf Rangnick und seine Truppe an den Feinschliff. Auch Ski-Legende Hermann Maier (50) soll in der EURO-Vorbereitung eine Rolle spielen.

Wie oe24 in Erfahrung brachte, soll der Herminator David Alaba & Co. aus seinem Erfahrungsschatz berichten. Der Doppel-Olympiasieger von Nagano 1998 schaffte nach seinem schweren Motorrad-Unfall 2001 eines der größten Comebacks der Sport-Geschichte. Dementsprechend viel hat er zum Thema Motivation zu erzählen. Das nützte übrigens auch der damalige Teamchef Marcel Koller im September 2014. Maier damals: "Vielleicht kann ich etwas mitgeben von meiner aktiven Karriere. Es geht darum, was Rückschläge und Siege bedeuten." Nach der Maier-Moralinjektion vor dem Auftakt-Spiel gegen die Schweden legten Sebastian Prödl ("Was wir gehört haben, war sehr beeindruckend") eine sensationelle Qualifikation hin, Österreich schaffte es erstmals aus eigener Kraft zu zur EM.

Wenige Wochen zuvor hatte Maier das deutsche Nationalteam im Trainingslager in Südtirol besucht und Bastian Schweinsteiger & Co. Mental-Tipps im Hinblick auf die WM 2014 gegeben. Mit Herminator-Power im Gepäck flogen die Deutschen nach Brasilien und holten ihren bislang letzten Titel. Wenn das kein Ansporn für den ÖFB ist, den Maier-Motivations-Talk zu fixieren!

Hinter den Kulissen suchen ÖFB und Maier-Management einen passenden Termin, wobei das Projekt über den gemeinsamen Sponsor-Partner Raiffeisen laufen soll.