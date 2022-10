Nach Chelsea-Aus: Tuchel hat neuen Job im Visier

In England bahnt sich ein Trainer-Hammer an: Ex-Chelsea-Coach Thomas Tuchel könnte nach der WM in Katar die "Three Lions" übernehmen.

Nach dem überraschenden Aus von Thomas Tuchel bei Chelsea vor gut einem Monat ist es um den deutschen Champions-League-Sieger ruhig geworden. Ein Jobangebot von Bayer Leverkusen hat der 49-Jährige abgelehnt. Er wollte noch eine Pause einlegen. Doch jetzt berichten englische Medien, warum er eine Rückkehr in seine Heimat tatsächlich ausgeschlagen haben soll. Tuchel könnte nach der WM Gareth Southgate als Teamchef der englischen Nationalmannschaft ablösen. Nach dem Abstieg in der Nations League ohne Sieg ist der Brite stark in der Kritik. Nachdem er bei der EURO 2021 und dem EInzug ins Finale noch der gefeierte Held, könnte seine Ära kurz vor dem Ende sein. Einzig ein Erfolgslauf bei der Wüsten-Weltmeisterschaft könnte Southgate noch retten. Ausgerechnet Tuchel-Nachfolger ist Top-Favorit Southgate will aber seinen bis 2024 laufenden Vertrag unbedingt erfüllen. Besonders kurios sind derzeit die Wettquoten der britischen Buchmacher. Ausgerechnet Graham Potter, der Thomas Tuchel an der Stamford Bridge folgte, ist der Top-Favorit wenn es darum geht, wer der nächste Trainer der "Three Lions" wird.