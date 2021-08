Alles oder nichts: Länderspiel-Triple für Foda

Ein Blick auf die Tabelle verrät: Unser Team muss in den nächsten drei Qualifikationsspielen für die Weihnachts-WM 2022 in Katar voll anschreiben, will man sich noch mit einem Wüsten-Ticket beschenken.

Rund zwei Monate nach dem bitteren EM-Aus gegen Europameister Italien geht es nun um alles oder nichts. Das weiß freilich auch Teamchef Franco Foda, der die Spieler seit Montag wieder in Wien versammelt hat.

Foda will »so viele Punkte wie möglich holen«

Morgen geht es bereits nach Moldawien, am Samstag folgt das Gastspiel in Israel. Der Abschluss des Länderspiel-Triples im heißen Herbst ist das Heimspiel gegen Schottland am 7. September (12.000 Karten verkauft). Das Team steht in den drei Partien in der Pflicht, denn nur der Gruppen-Erste steigt direkt auf. Bei mageren vier Pünktchen wird es eng für David Alaba und Co. Foda: "Wir versuchen immer, das Optimum zu erreichen, und das sind neun Punkte. Das Wichtigste ist einmal, dass wir uns aufs erste Spiel konzentrieren und in Moldau gewinnen. Wir müssen auf jeden Fall so viele Punkte wie möglich holen."

Teamchef erinnert an Comeback bei EM-Quali

Auch wenn die Ausgangslage alles andere als vielversprechend ist, bleibt der Teamchef (noch) gelassen und verweist auf die Qualifikation für die EURO 2020. Da legte das Team auch einen Stolperstart hin. "Im Fußball hat man schon alles erlebt. Wir sind schon in der letzten EM-Qualifikation nach zwei Niederlagen zum Auftakt zurückgekommen, das muss der Mannschaft Vertrauen und Motivation geben, diese Spiele erfolgreich zu bestreiten."

Dank Nations League winkt Play-off im März

Immerhin: Selbst wenn sich Platz eins wohl nicht mehr ausgehen wird, kann Foda dank des Nations- League-Gruppensieg noch mit einer Play-off-Teilnahme im März planen. Von diesen Rechenspielen will der Deutsche nichts wissen und winkt ab: "Mit dem Play-off beschäftigen wir uns nicht. Jeder spielt, um Spiele zu gewinnen, nicht um sich mit ,Was-wäre wenn'-Szenarien zu beschäftigen." Daher zählen morgen nur drei Punkte.