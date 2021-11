Arnautovic klettert in historischem ÖFB-Ranking

Durch seinen Treffer beim WM-Quali-Spiel gegen Israel (4:2) schoss sich Marko Arnautovic im ÖFB-Ranking bezüglich Toren und Einsätzen auf Platz drei.

Marko Arnautovic ist seit Freitag nicht nur in der Tor-, sondern auch in der bisherigen Einsatzbilanz des österreichischen Fußball-Nationalteams die Nummer drei. Mit seinem 95. Länderspiel stellte der 32-Jährige in der WM-Quali-Partie gegen Israel in Klagenfurt die Marke von Toni Polster ein. Öfter haben für Österreich nur sein eingewechselter Teamkollege Aleksandar Dragovic (97) und Rekordnationalspieler Andreas Herzog gespielt (103).

Mit seinem Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gelang Arnautovic zudem sein 30. Länderspiel-Tor. Der Bologna-Legionär übertraf damit die Ausbeute des in der Zwischenkriegszeit aktiven Johann Horvath (29) und ist nun alleiniger Dritter der ÖFB-Rekordtorschützenliste, die von Polster mit 44 Toren vor Krankl mit 34 angeführt wird.

Die Spieler mit den meisten Einsätzen für das österreichische Fußball-Nationalteam:



Name Spiele 1. Andreas Herzog 103 2. Aleksandar Dragovic 97 * 3. Toni Polster 95 Marko Arnautovic 95 * 5. Gerhard Hanappi 93 6 David Alaba 91* 7. Karl Koller 86 8. Friedl Koncilia 84 Bruno Pezzey 84 Julian Baumgartlinger 84* 11. Herbert Prohaska 84

* = Spieler im Nationalteam aktiv

Die Spieler mit den meisten Toren im österreichischen Fußball-Nationalteam: