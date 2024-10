Arnautovic weiter auf Rekordkurs

Sonntagnacht erwarteten alle die nächste Haaland-Party in Linz. Doch Marko Arnautović stahl dem norwegischen Superstar bei der ÖFB-Gala die Show.

Haaland wer? Ausgerechnet in seinem 120. Länderspiel zeigt Marko Arnautović mit einer Gala-Vorstellung, dass er trotz seiner 35 Jahre noch lange nicht zum alten Eisen zählt.

Unser Kapitän eröffnete das Schützenfest gegen Norwegen und sorgte stets für Unruhe in der Hintermannschaft der Wikinger. Doch sein erster Treffer im rot-weiß-roten Trikot aus dem Spiel heraus seit über einem Jahr war dem Inter-Legionär nicht genug. Er legte per Elfmeter nach. Während von Manchester-City-Superstar Erling Haaland nichts zu sehen war, spielte unser Sturm-Routinier in Linz groß auf.

Auf den Torrekord von Toni Polster fehlen jetzt nur noch fünf Treffer. Die nächste Chance, den Rückstand zu verkürzen, hat Arnautovic in einem Monat, am 14. November in Kasachstan und am letzten Spieltag (17. November) gegen Slowenien im Wiener Ernst-Happel-Stadion.