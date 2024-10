"Arnie schnappt sich Polster"

Sorry, Toni: Arnie wird dich in der ÖFB-Bestenliste ablösen!

Nur noch fünf Tore trennen Marko Arnautovic um mit Toni "Doppelpack" Polster in der ewigen ÖFB-Bestenliste gleichzuziehen. Arnie hält vor den letzten beiden Spielen in der Nations League bei 39 Toren, Polster beendete seine Karriere mit 44 Volltreffern für Österreich. Klar: Polster benötigte im Vergleich dazu weniger Spiele, aber das interessiert nur irgendwelche Zahlen-Mystiker.

Warum wehrt sich der ÖFB?

Wobei ich sagen muss: Jene drei Tore die Toni gegen Liechtenstein, Tunesien und Marokko erzielte sollten auch offiziell anerkannt werden, denn: Länderspiel ist Länderspiel. Warum der ÖFB sich dagegen vor Gericht wehrt, ist mir ein Rätsel.

Spätestens 2025 ist Arnie die Nr. 1

Wie auch immer. So leid es mir für Toni ist: Arnie wird sich deinen Rekord schnappen! Unser aktuell bester Stürmer wird spätestens 2025 zum Spieler mit den meisten Spielen und den meisten Toren im Nationalteam sein.

So einen Spieler brauchen wir

So wie sich Arnie aktuell im Team präsentiert ist das auch verdient. Mit der Kapitänsschleife am Arm und seinen Toren beweist er, wie wichtig er für Teamchef Rangnick ist. Genauso einen Spieler brauchst du, wenn es bei einer EURO um den Aufstieg geht, oder wie jetzt um den Gruppensieg in der Nations League.