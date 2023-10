Das sind Rangnicks Stars für das EM-Quali-Doppel

ÖFB-Teamchef nominiert für die ÖFB-Spiele gegen Belgien (Fr.,13.Oktober) und Aserbaidschan (Mo., 16. Oktober.) seinen Kader.

Ohne Rekordspieler Marko Arnautovic, dafür mit den Sorgenkindern David Alaba, Marcel Sabitzer und Michael Gregoritsch geht das Nationalteam in die finale Qualifikationsphase für die EURO in Deutschland 2024. Teamchef Rangnick gab im Hotel Courtyard im Wiener Prater seine Stars für das Oktober-Doppel bekannt: "Für Alaba, Sabitzer und Gregoritsch wird es ein Wettlauf gegen die Uhr."

Alle drei fehlten ihren Klubs zuletzt. Ob es sich ausgeht für den Belgien-Hit am 13. Oktober wird ein Thriller. Überraschung - Bologna-Legionär Stefan Posch wurde trotz Oberschenkel-Blessur vom Deutschen berücksichtigt. Von den Verletzten ist Dortmund-Kicker Sabitzer womöglich der einzige der noch vor der Länderspielpause in der Liga zum Einsatz kommen könnte, hofft Rangnick: "Wir werden nur Spieler aufs Feld schicken, die zu 100% fit sind."

Sein ÖFB-Comeback nach über einjähriger Abwesenheit gibt dafür Wolverhampton-Torjäger Sasa Kalajdzic. Ebenfalls nach einer Pause wieder dabei sind Patrick Pentz, Gernot Trauner, Flavius Daniliuc, Marco Grüll, Alexander Prass, Romano Schmid und Manprit Sarkaria. Zudem nominierte Rangnick erstmals Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo.

Showdown gegen Belgien um Tabellenführung

Gegen die punktegleichen Belgier geht es im Wien-Showdown um die Tabellenführung in der EM-Quali-Gruppe F. Mit einem Sieg würde das Team zum zweiten Mal nach 2015 das EM-Ticket vorzeitig lösen. Zwei Tage später wartet Aserbaidschan in Baku (16. Oktober). Das Quali-Finale steigt am 16. November in Estland.

Für Österreichs Gruppengegner Schweden wird es jetzt nochmal eng: Janne Andersson wird beim Verpassen der EM-Qualifikation als Trainer der schwedischen Nationalmannschaft vorzeitig zurücktreten. "Das Einzige, was in meinem Kopf war, ist, dass wir zur Europameisterschaft fahren. Aber nach der Niederlage gegen Österreich gab es Fragen zu meiner Zukunft und deshalb wollen wir jetzt klarstellen, was gilt", sagt Andersson am Montag.

Schweden hat nach dem 1:3 gegen Österreich als Gruppendritter bereits sieben Punkte Rückstand auf Belgien und das ÖFB-Team. Nächster Gegner der Schweden ist am 16. Oktober auswärts Belgien.

Ticketvorverkauf startet am Dienstag

Nur Sieg trennt das Team noch von der Teilnahme an der EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli). Wer unserem Nationalteam vor Ort die Daumen drücken möchte, hat ab Dienstag (14 Uhr) bis 26. Oktober schon einmal die besten Chance sich Tickets zu sichern bzw. sich für den Kauf zu bewerben.

Denn in der ersten Verkaufsphase werden nämlich über 1,2 Millionen Karten vergeben. Das sind mehr als in jeder danach folgenden Phase. Da mit einer hohen Nachfrage zu rechnen ist, wird per Losverfahren entschieden, wer eines der begehrten Tickets ergattert, lost die UEFA am 2. Dezember aus.

Für nur 30 Euro zur Fußball-Euro 2024

Anmelden kann man sich ausschließlich online und pro Person können auch nur maximal vier Tickets erworben werden. Die Preise reichen dabei von 30 Euro (günstigste Kategorie der Vorrunde) bis 1.000 Euro (höchste Kategorie im Finale von Berlin). Angesichts der größeren Entfernungen der Stadien können Fans - anders als in Katar - nur für ein Spiel pro Tag Karten erhalten.

Tickets ausschließlich digital

Für Sammler von Papierkarten gibt es schlechte Nachrichten: Die Tickets wird es erneut ausschließlich digital geben. Die UEFA zieht damit die Konsequenzen aus dem Champions-League-Finale 2022 zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool.

Die Partie hatte mit mehr als einer halben Stunde Verspätung begonnen, weil sich vor dem Stade de France in Paris chaotische Szenen abgespielt hatten. Viele Fans kamen trotz Tickets nicht in die riesige Arena. Die Polizei setzte Tränengas ein und mehr als 230 Menschen wurden verletzt. Auf dieses Szenario will man in Deutschland verzichten. Zudem wird es während der gesamten EM keine Stehplätze in den Stadien geben.