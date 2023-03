EM-Quali-Underdog Aserbaidschan im Aufwind

Österreichs Fußball-Nationalteam hat bisher eine makellose Heimbilanz gegen Aserbaidschan vorzuweisen. Vor dem Auftakt der EM-Qualifikation am Freitag (20.45 Uhr/live ServusTV) in Linz gab es in Wien zwei Zu-Null-Siege gegen den Kontrahenten.

Die Aseris sind die Nummer 121 der FIFA-Weltrangliste, haben in der zweiten Jahreshälfte 2022 aber einen kleinen Aufschwung erlebt: Fünf Länderspiele in Folge hat das Team des italienischen Trainers Giovanni Di Biasi zuletzt gewonnen.

Die ÖFB-Auswahl von Ralf Rangnick sollte gewarnt sein. Auch in der Slowakei (2:1), in der Republik Moldau (2:1) und in Nordmazedonien (3:1) hat Aserbaidschan im Herbst gewonnen. Dazu kam in Liga C der Nations League ein 3:0-Heimsieg gegen Gruppensieger Kasachstan. Vor der jüngsten Erfolgsserie waren die Aseris allerdings 13 Partien sieglos. Zu einer großen Endrunde haben sie es im Gegensatz zu ihrem Teamchef, der Albanien 2016 zur EM nach Frankreich geführt hat, noch nie geschafft.

Mit Angreifer Mahir Emreli vom türkischen Erstligisten Konyaspor musste einer von vier Legionären, die Di Biasi für den Quali-Auftakt in den Kader berufen hatte, verletzungsbedingt absagen. Die anderen drei sind Stürmer Renat Dadashov von Grasshopper Club Zürich, Offensivmann Ozan Kökcü vom niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven sowie Verteidiger Anton Krivotsyuk von Daejeon Hana aus Südkorea. Die Kapitänsschleife trägt Mittelfeldmann Emin Mahmudov von Neftci Baku.

Positive ÖFB-Bilanz

Die ÖFB-Bilanz gegen das Team vom Kaspischen Meer liest sich gut: In bisher vier Partien stehen drei Siege und ein Remis zu Buche. Letzteres, ein 0:0 am 7. September 2005 in Baku, beraubte Österreich aber nicht nur seiner letzten Qualifikationschance für die WM 2006 in Deutschland - es war auch das 31. und letzte Spiel von Hans Krankl als ÖFB-Teamchef. Der Vertrag mit dem einstigen "Goleador" wurde danach nicht verlängert, kurzfristig übernahm Sportdirektor Willi Ruttensteiner.

Dieser saß auch beim bisher letzten Länderspiel gegen Aserbaidschan, einem 4:1-Sieg am 7. Oktober 2011 in Baku, interimistisch auf der ÖFB-Trainerbank. Die beiden Heimsiege gegen die Aseris gab es im September 2004 unter Krankl mit 2:0 und im Oktober 2010 unter Dietmar Constantini mit 3:0. In der Partie vor zwölfeinhalb Jahren verzeichnete Marko Arnautovic seine ersten beiden Länderspieltore. Beim Linz-Doppel gegen Aserbaidschan und am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Estland fehlt Österreichs Rekordteamspieler wegen einer Fußverletzung.

Österreichs bisherige Länderspiel-Bilanz gegen Aserbaidschan:



4 Spiele - 3 Siege, 1 Remis (Torverhältnis 9:1)

8. September 2004, Wien (WM-Quali): Österreich - Aserbaidschan 2:0

7. September 2005, Baku (WM-Quali): Aserbaidschan - Österreich 0:0

8. Oktober 2010, Wien (EM-Quali): Österreich - Aserbaidschan 3:0

7. Oktober 2011, Baku (EM-Quali): Aserbaidschan - Österreich 1:4