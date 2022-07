ÖFB-Damen nehmen EM-Viertelfinale ins Visier

Unser Frauen-Team greift gegen Norwegen am Freitag nach dem Viertelfinale.

Tag der Entscheidung! Heute (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) kann unser Frauen-Nationalteam den Traum vom EM-Viertelfnale wahr werden lassen. Dazu reicht in Brighton gegen Norwegen schon ein Punkt. „Unsere Ausgangslage ist ganz gut. Nichtsdestotrotz müssen wir auf dieses Spiel brennen und alles reinhauen, was wir haben“, sagt Julia Hickelsberger-Füller. So sieht das auch Jungstar Marie-Therese Höbinger: „Wir müssen 120 Prozent Leistung bringen.“ Obwohl die Norwegerinnen zuletzt 0:8 gegen England untergingen, gehen sie als Favorit ins Spiel. Warum? Weil Österreich von fünf direkten Duellen noch keines gewinnen konnte. Die Bilanz: vier Niederlagen, ein Unentschieden. Auch in der Weltrangliste liegt die ÖFB-Elf als 21. hinter den Skandinavierinnen (15.) „Sie müssen liefern und haben deshalb mehr Druck als wir“, sagt ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. Sie meinte mit Blick auf das 0:8-Debakel des Gegners: „Sicher kann so eine Niederlage Spuren hinterlassen, ich hoffe, dass sie noch darunter leiden.“

Naschenweng fehlt: »Wir spielen auch für Kathi«

Norwegens Star-Stürmerin Ada Hegerberg gibt sich kämpferisch: „Wir wollen uns unseren Stolz zurückerkämpfen und Norwegen in einem besseren Licht präsentieren.“ Auch wenn Österreich eine „gute Qualität“ hat, ist es der eigene Anspruch, aufzusteigen. Katharina Naschenweng, die beim 2:0 gegen Nordirland traf, wird unserem Team heute fehlen. Die 24-Jährige wurde positiv auf Corona getestet. „Wir spielen auch für die Kathi, damit wir da weiterkommen und sie dann wieder Teil der Mannschaft sein kann“, so Hickelsberger-Füller. Laura Wienroither ist nach überstandener Covid-Infektion wieder eine Option. Doch ganz egal, wer aufläuft: Heute zählt nur der Aufstieg! Wir werden noch einmal ein Feuerwerk starten und alle Kräfte mobilisieren“, verspricht Barbara Dunst.