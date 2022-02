ÖFB-Frauen starten mit Test gegen Rumänien ins EM-Jahr

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam startet am Sonntag (18.00 Uhr) mit einem Testspiel gegen Rumänien in Marbella ins EM-Jahr.

Die Endrunde im Sommer ist aber noch weit entfernt, aktuell gilt es sich vielmehr auf das am 8. April angesetzte WM-Quali-Duell mit Nordirland vorzubereiten. "Wir erwarten ein sehr körperbetontes Spiel, das uns im Hinblick auf das Aufeinandertreffen mit Nordirland Erkenntnisse liefern soll", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

Rumänien sei ein Gegner, der aus einer kompakten Defensive heraus agiere. "Wir werden deshalb vor allem im Ballbesitz gefordert sein", vermutete Fuhrmann. Nicht zur Verfügung stehen ihr Innenverteidigerin Marina Georgieva und Linksverteidigerin Verena Hanshaw, die beide angeschlagen sind. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck könnte hingegen gegen den Weltranglisten-42. (Österreich ist 21.) genauso wie Julia Hickelsberger-Füller nach monatelanger Pause ein Team-Comeback geben.

Bereits seit Wochenbeginn hat Fuhrmann ihre Truppe im Trainingscamp in Spanien versammelt. Gearbeitet wurde u.a. an der Verbesserung der Chancenverwertung. "Wir haben im vergangenen Jahr tolle Fortschritte gemacht, was unser Offensivspiel betrifft. Wir spielen uns viele Torchancen heraus, aber besonders gegen stärkere Gegner müssen wir diese Möglichkeiten noch besser nutzen", verlautete die Wienerin.

Ein Sieg gegen Rumänien wäre eine Premiere, da es im bisher einzigen Duell beim Algarve Cup 2010 eine 0:2-Niederlage gegeben hatte. Am Mittwoch (18.00 Uhr) folgt noch ein weiterer Test vor Ort gegen die Schweiz. "Die beiden anstehenden Spiele sind für uns sehr wichtig, um unsere Inhalte zu festigen und uns weiter zu stabilisieren", sagte Fuhrmann.