Paukenschlag! Fuhrmann verlässt ÖFB-Frauen

Coach Irene Fuhrmann verlässt das österreichische Frauen-Nationalteam.

Teamchefin Irene Fuhrmann und der ÖFB gehen getrennte Wege. Nach intensiver Analyse ist der Entschluss gereift, dass nun der richtige Zeitpunkt für neue Impulse gekommen ist. „Die Entscheidung, dass Irene ab sofort nicht mehr Teamchefin des Frauen-Nationalteams sein wird, war sehr schwer zu treffen. Irene hat hervorragende Arbeit geleistet und hat über Jahrzehnte in unterschiedlichen Funktionen dazu beigetragen, den Frauenfußball in Österreich aufzubauen und zu entwickeln. Beim Frauen-Nationalteam können wir auf tolle Jahre und eine begeisternde EURO 2022 zurückblicken. Ich danke Irene Fuhrmann für ihr außergewöhnliches Engagement und wünsche ihr das Allerbeste für die Zukunft“, so ÖFB Sportdirektor Peter Schöttel.

Fuhrmann: "Ist mir nicht leichtgefallen."

Fuhrmann: "Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen, da ich meinen Job bis zum letzten Tag mit einhundert Prozent Leidenschaft und Einsatz ausgeübt habe und dem Team immer sehr verbunden war. Aber ich habe auch immer betont, dass es am Ende nicht um meine Person geht, sondern um die Weiterentwicklung des Frauen-Nationalteams, dem Zugpferd des gesamten österreichischen Frauenfußballs. Mit der verpassten EM-Qualifikation erscheint mir der Zeitpunkt der richtige zu sein, für neue Impulse an der Spitze Platz zu machen. Ich möchte dem gesamten Team hinter dem Team danken, das mich über knapp viereinhalb Jahre tatkräftig unterstützt hat, besonders Peter Schöttel für sein Vertrauen, das er bis zuletzt in mich gehabt hat.“

Mehr als vier Jahre Teamchefin

Fuhrmann wurde im Sommer 2020 zur Nachfolgerin von Dominik Thalhammer und damit zur ersten Teamchefin des Frauen-Nationalteams berufen. Zuvor war sie bereits als Assistenztrainerin beim Frauen-Nationalteam sowie Teamchefin im Frauen-Nachwuchs tätig. Unumstrittener Höhepunkt in Fuhrmanns Amtszeit war die Qualifikation zur UEFA Women´s EURO 2022 in England, wo das Frauen-Nationalteam mit dem Einzug in das Viertelfinale einen weiteren historischen Erfolg verbuchen konnte.

Die 44-Jährige hat das Frauen-Nationalteam im Sommer 2020 als Nummer 22 der FIFA-Weltrangliste (Europa Platz 14) übernommen und zwischenzeitlich bis auf Rang 16 (August 2023) geführt. Zu diesem Zeitpunkt erreichten die ÖFB-Frauen im europäischen Vergleich erstmals mit Platz 10 eine Top-10-Platzierung. In die Amtszeit der Teamchefin fallen zudem auch die historisch ersten Siege gegen die Top-Nationen Italien (1:0, November 2022), die Niederlande (2:1, Februar 2023) oder Norwegen (1:0, Juli 2022). Insgesamt drei Mal konnte das Frauen-Nationalteam die Liga A der 2023 neueingeführten UEFA Women‘s Nations League erreichen beziehungsweise halten.

Historische Leistungen

Die Wienerin fungierte insgesamt in 53 Spielen als Teamchefin des Frauen-Nationalteams. Mit 28 Siegen und sechs Remis blickt die 22-fache Teamspielerin (3 Tore) und 129-fache Bundesliga-Spielerin auf eine positive Bilanz zurück. „Mit Stolz blicke ich auf eine durchwegs positive Bilanz mit ersten Siegen gegen Nationen wie die Niederlande, Italien, Norwegen, dem erstmaligen Erreichen des WM-Play Offs, dem zweimaligen Erhalt der Liga A der Nations League, sowie dem Höhepunkt der EM 2022 mit dem Erreichen des Viertelfinales - vor allem auch mit der Art und Weise wie unser Team sich fußballerisch in England präsentiert und international sehr viel Anerkennung erhalten hat. Nur drei Niederlagen gegen Nationen, die in der Weltrangliste hinter uns liegen zeigen, dass wir über diesen Zeitraum zum Großteil unser Soll erfüllt haben. Die Verbesserung von Platz 22 der FIFA-Weltrangliste bis auf Platz 16 untermauert eine wunderbare Reise, die an dieser Stelle zu Ende geht“, so Fuhrmann.

Die historisch erste WM-Qualifikation 2022 sowie die dritte EM-Teilnahme in Folge im Dezember 2024 verpasste das Frauen-Nationalteam in der Ära Fuhrmann jeweils knapp im Play-Off. Die Suche nach einer Nachfolgerin bzw. einem Nachfolger ist am Laufen und wird im Jänner abgeschlossen sein.