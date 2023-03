Gregoritsch: ''Muss mich bei der Mannschaft entschuldigen''

Die Reaktionen nach dem 2:1-Arbeitssieg der ÖFB-Elf in der EM-Qualifikation gegen Estland.

Michael Gregoritsch (ÖFB-Torschütze): "Der vergebene Elfer hat mich lange beschäftigt. Ich wollte das unbedingt gutmachen, Gott sei Dank ist mir das gelungen. Es ist mir jetzt zum zweiten Mal in drei Tagen passiert, dass meine erste Riesenchance nicht reingeht. Ich muss mich jetzt bei der Mannschaft entschuldigen, dass ich es ihr so schwergemacht habe."

Florian Kainz (ÖFB-Torschütze): "Es war ein ganz wichtiger Sieg, aber ein hartes Stück Arbeit. Wir können sehr froh sein, dass wir die sechs Punkte (in den zwei Spielen, Anm.) eingefahren haben. Wir hatten vor dem 0:1 schon gute Möglichkeiten. Auch danach gab es Chancen, dass wir früher zum Ausgleich kommen. In den ersten 20 Minuten haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, aber die Tore nicht geschossen."

Konrad Laimer (ÖFB-Teamspieler): "Wir sind eigentlich gut gestartet, hatten unsere Möglichkeiten. Da müssen wir uns belohnen und das 1:0 machen, dann bekommen wir mehr Räume. Dann ist es wie so oft im Fußball, dann kriegt man ein Tor. So ein Gegentor dürfen wir einfach nicht bekommen. Aber wir haben Charakter bewiesen und immer weitergemacht. Man muss auch einmal solche Spiele gewinnen, das sind drei Punkte. Es war nicht alles gut, aber es war auch nicht alles schlecht."

Thomas Häberli (Estland-Teamchef): "Wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben. Wir müssen akzeptieren, dass es nicht genug war. Wir waren sehr mutig, sind in Duelle gegangen. Manchmal war es riskant, wir waren im Eins-gegen-Eins gegen die Österreicher. Aber wir hatten das Gefühl, dass wir nur so etwas gewinnen konnten. Ich will nicht zu viel über Österreich sprechen, aber da ist natürlich Qualität da. Ich denke, sie sind auch stärker als Schweden. Österreich ist eine gute Mannschaft, klar. Glück ist nicht mein Thema. Man bekommt, was man verdient."