Heute lüftet Rangnick den Alaba-Plan

Heute um 18 Uhr wird Teamchef Ralf Rangnick seinen Großkader für die EM-Endrunde bekannt geben.

Fußball-Österreich erlebte zuletzt aufregende Wochen mit Höhen und Tiefen. Erst bekannte sich Teamchef Ralf Rangnick zum ÖFB-Team und gab den Bayern einen Korb. Wenig später der große Schock: Teamkapitän und Abwehrchef David Alaba musste sich erneut am verletzten Knie (Kreuzbandriss) operieren lassen.

Der EM-Traum ist damit endgültig geplatzt. Heute (18 Uhr/live ORF Sport+) wird jener Kader, mit dem die letzten beiden Testspiele vor der EM und wohl auch die EM in Angriff genommen wird, von Rangnick präsentiert.

Alaba soll es bei der EM wie Ronaldo machen

Auch wenn unser Real-Star nicht auflaufen wird, dreht sich alles um den 105-fachen Teamspieler. Rangnicks Geheimplan ist bereits vor einer Woche durchgesickert: Der 31-Jährige soll als Teil des Trainerstabes mit nach Deutschland reisen. Als frisch gebackener spanischer Meister und als Sprachrohr der Mannschaft wäre allein die Präsenz des Abwehr-Bosses im Basecamp in Berlin ein enormer Gewinn für die Mannschaft.

© Getty ×

Da werden Erinnerungen an den sensationellen EURO-Triumph von Portugal wach. Als Superstar Cristiano Ronaldo im Finale früh ausgewechselt wurde, hielt den Rekord-Stürmer nichts auf der Bank. Er peitschte seine Teamkollegen von der Seitenlinie aus nach vorne, am Ende konnten die Portugiesen sogar Gastgeber Frankreich im Finale bezwingen. In ähnlicher Rolle könnte Alaba helfen.

© Getty ×

Doch Alaba ist nicht das einzige Sorgenkind für Rangnick. Hinter den aktuell verletzten Philipp Lienhart und Alexander Schlager stehen weiterhin große Fragezeichen. Die zuletzt fehlenden Kevin Danso und Maximilian Wöber sollten wieder verfügbar sein, ebenso der zuletzt angeschlagene Gernot Trauner.

26-Mann-Kader startet ohne Sabitzer

Rangnick darf für die EURO bis zu 26 Spieler nominieren und will dieses Kontingent auch ausschöpfen. Möglicherweise liegt die Anzahl der Kicker, die am Dienstag einberufen werden, leicht über dieser Grenze - zum einen wegen einiger angeschlagener Spieler, zum anderen auch wegen der Champions-League-Finalteilnahme von Marcel Sabitzer mit Borussia Dortmund.

Der Steirer wird aufgrund des London-Trips nicht am ÖFB-Trainingslager vom 29. Mai bis 3. Juni in Windischgarsten teilnehmen und wohl auch für das Match am 4. Juni in Wien gegen Serbien kein Thema sein, sehr wohl aber für die Generalprobe am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz. Tags zuvor muss Rangnick seinen endgültigen EM-Kader benennen.

Nach der Schweiz-Partie haben die ÖFB-Internationalen bis 12. Juni frei - an diesem Tag erfolgt der Treffpunkt im EURO-Basecamp in Berlin. Am 17. Juni steigt in Düsseldorf Österreichs erste EURO-Partie gegen Frankreich, am 21. Juni und 25. Juni geht es jeweils in Berlin gegen Polen und die Niederlande.