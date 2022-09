Kroatische Fans nehmen Wien ein

Knapp 45.000 Tickets sind für den Nations-League-Abschluss Österreich gegen Kroatien im Wiener Ernst-Happel-Stadion verkauft. Viele Zuschauer kommen wegen der kroatischen Nationalmannschaft, die sich schon Stunden vor dem Spiel in Wien bemerkbar machen.

Vor dem letzten Gruppenspiel werden viele Fans der Kroaten erwartet, die sich schon Stunden vor dem Spiel in Feierlaune zeigen. Tausende Anhänger versammelten sich am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt.

Tausende Kroatien-Fans am Stephansplatz vor dem NL-Spiel gegen Österreich. // Tisuće navijača Hrvatske na glavnom bečkom trgu. #w2509 #AUTCRO ???????????????? pic.twitter.com/Q2dniLLIMY — Antonio Šećerović (@antsecerovic) September 25, 2022

Der Stephansplatz war zeitgleich Schauplatz für Iran-Demonstranten. Die Polizei sorgte vor Ort für eine räumliche Trennung der beiden Gruppierungen.

Auch die Praterallee in der Nähe des Stadions wurde von den Kroaten eingenommen. Neben Bengalos sollen auch vereinzelte Böller gezündet worden sein. Ansonsten kam es vorerst zu keinen bekannten Zwischenfällen.