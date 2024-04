Lieber ÖFB, das wären potenzielle Rangnick-Nachfolger

Inmitten der Vorbereitungen auf die EURO 2024 in Deutschland droht dem ÖFB ein Trainer-Drama: Bayern München hat ein Auge auf Teamchef Ralf Rangnick geworfen. Doch wer tritt dann sein Erbe im Nationalteam an? Sport24 hätte da bereits einen vielversprechenden Vorschlag...

Die aufregenden Gerüchte um Ralf Rangnick und den FC Bayern München werden immer lauter. Steht unser Teamchef wirklich kurz vor einem Wechsel an die Säbener Straße? Laut mehreren Medienberichten sind die Verhandlungen für einen möglichen Transfer bereits in vollem Gange. Ein Szenario, das den ÖFB nur wenige Wochen vor dem EM-Anpfiff in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) in helle Aufregung versetzen könnte.

ÖFB vor Trainer-Drama?

Denn ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem der Fokus voll und ganz auf die EURO gerichtet sein sollte, müssten sich Sportdirektor Peter Schöttel und Co. nun möglicherweise auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. "Ralf Rangnick besitzt ein aufrechtes Vertragsverhältnis, dem ÖFB liegen keine Anfragen vor. Der volle Fokus ist auf die UEFA EURO 2024 gerichtet", versicherte Schöttel zwar am Mittwoch. Doch wenn der deutsche Rekordmeister anklopft, fällt es sicherlich schwer, einer Zusage zu widerstehen.

Zur EM schwört der 65-Jährige, der beim ÖFB noch einen Vertrag bis 2026 hat, Christoph Baumgartner & Co. zwar noch die Treue, aber was passiert danach? Gelingt es den Münchnern tatsächlich, Rangnick zu überzeugen, müssten sie tief in die Tasche greifen, denn eine saftige Ablöse wäre fällig. Damit könnte sich der ÖFB aber wiederum um einen möglichen Nachfolger kümmern.

Ersetzt dieses Star-Duo bald Rangnick?

Sport24 hätte da auch schon zwei Top-Kandidaten: Jürgen Klinsmann und Andreas Herzog. Nach rund einem Jahr und dem Aus im Halbfinale des Asien-Cups war für das Star-Duo das Abenteuer Südkorea im Februar zu Ende. Seit dem sind der ehemalige DFB-Coach und sein Co-Trainer wieder auf dem Markt. Interesse am Trainerjob in München hat "Klinsi" schon mal nicht. "Ich durfte das jetzt zweimal erleben, einmal als Spieler und einmal Trainer. Das ist genug", betonte der 59-Jährige am Dienstag im "Sport und Talk" auf ServusTV. Doch wie sieht es mit dem Österreichischen Nationalteam aus?

© ServusTV (Fotomontage) ×

Dass sich die rot-weiß-roten Fans Rapid-Legende Herzog schon länger in den ÖFB wünschen, ist kein Geheimnis. Gemeinsam mit Klinsmann, der Deutschland bei der Heim-WM 2006 auf den dritten Platz führte, könnte dieser Traum jetzt endlich Realität werden. "Wir haben eine ähnliche Philosophie, da wir eine Mannschaft haben wollen, die nach vorne spielt. Er war Torjäger und ich war Torvorbereiter und Spielmacher", sagte Herzog über die Spiel-Philosophie, die er gemeinsam mit Klinsmann verfolgt. Das kommt uns noch bekannt vor: Begeistert auch das ÖFB-Team seit der Übernahme von Rangnick mit eindrucksvollem Pressing-Fußball.

Entscheidung noch in dieser Woche!

Die Zukunft des ÖFB-Teams steht vor einem drastischen Wendepunkt, und der entscheidende Matchball liegt nun allein bei Ralf Rangnick. Bayern-Sportvorstand Max Eberl deutete bereits an, dass eine endgültige Entscheidung noch in dieser Woche fallen könnte. Bei einer Zusage würde der Teamchef nach der EM-Endrunde mit dem ÖFB-Team direkt zu den Bayern wechseln und Klinsmann und Herzog, die von 2012 bis 2016 gemeinsam die USA coachten, könnten in Wien übernehmen.