LIVETICKER: ÖFB-Pressekonferenz vor Kasachstan-Kracher

Vor dem vorletzten Nations-League-Duell am Donnerstag gegen Kasachstan (16 Uhr/ORF1) stellen sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick & Rekordteamspieler Marko Arnautovic den Fragen der Presse. Die wichtigsten Aussagen der abschließenden Pressekonferenz sind im Sport24-Liveticker mitzuverfolgen.

Nach vier Spieltagen ist in der Nations-League-Gruppe B3 alles offen! Österreich, Norwegen und Slowenien stehen mit jeweils sieben Punkten an der Spitze – Spannung pur im Kampf um den Aufstieg! Wer holt sich das Ticket für Liga A, wer muss in die Play-offs?

Der Liveticker zur ÖFB-Presskonferenz

Das ÖFB-Team hat die Chance, im Auswärtsspiel gegen Kasachstan am Donnerstag (16 Uhr, live auf ORF1) wichtige Zähler einzufahren. Am Sonntag (20.45 Uhr, live auf ORF1) folgt dann der große Showdown im Ernst-Happel-Stadion gegen Slowenien. Doch vorher geben Teamchef Ralf Rangnick und Kapitän Marko Arnautovic auf der abschließenden Pressekonferenz Einblicke in ihren Geheimplan für den Gruppensieg – die letzten beiden Länderspiele des Jahres stehen an, und die Spannung könnte kaum höher sein.