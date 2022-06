Nur 16.000 Tickets für ÖFB-Spiel gegen Dänemark verkauft

Der ÖFB hofft im knapp 50.000 Personen fassenden Oval auf zumindest 20.000 Zuschauer.

Wien. Der 3:0-Erfolg der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zum Nations-League-Auftakt am Freitag in Kroatien hat im Publikumsinteresse noch keinen Niederschlag gefunden. Für das Spiel am Montag im Wiener Happel-Stadion gegen Dänemark waren bis Sonntagmittag erst rund 16.000 Tickets abgesetzt. Der ÖFB hofft im knapp 50.000 Personen fassenden Oval auf zumindest 20.000 Zuschauer.

Auch Teamchef Ralf Rangnick wünscht sich viele Fans. "Ich kenne dieses Stadion. Hier ist die Stimmung gut, wenn es einigermaßen voll ist." Zumindest gegen Frankreich ist Massenbesuch zu erwarten - für das Freitag-Duell mit dem regierenden Weltmeister gibt es lediglich noch Restkarten.

Am Montag werden im Stadion unter anderem Scouts von Manchester United, Tottenham, Dortmund, Torino, Augsburg, Leverkusen, West Ham und Trabzonspor erwartet. Außerdem nehmen Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler sowie Wiens Sport- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auf der Ehrentribüne Platz.