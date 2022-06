ÖFB-Chef: Entscheidung für Rangnick war richtig

Mit großer Zufriedenheit hat ÖFB-Präsident Gerhard Milletich das gelungene Debüt von Ralf Rangnick als österreichischer Fußball-Teamchef mitverfolgt.

Die Bestellung des Deutschen hatte teilweise auch Skepsis ausgelöst, mit dem 3:0 am Freitag zum Nations-League-Auftakt in Osijek gegen Vizeweltmeister Kroatien sind die Zweifler aber ruhiggestellt.

Von Genugtuung wollte Milletich aber nicht sprechen. "Es geht nicht um Genugtuung, sondern um den Fußball in Österreich. Deshalb ist dieser Erfolg sehr wichtig und bestätigt, dass unsere Entscheidung für Rangnick richtig war", sagte der Burgenländer der APA.

"Da hat ein ganz anderer Wind geweht"

Der Erfolg in Osijek hatte sich laut Milletich schon in den letzten Tagen im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf angedeutet. "Da hat ein ganz anderer Wind geweht." In Euphorie wollte der Verbandschef aber auch nicht verfallen. "Man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Wir hatten am Anfang auch einiges Glück."

Milletich hofft nun, dass der Sieg das Zuschauer-Interesse für das Dänemark-Match am Montag steigen lässt. Bisher wurden für das Duell mit dem EM-Semifinalisten des Vorjahres im Wiener Happel-Stadion rund 15.000 Tickets abgesetzt. "Da wird sich noch einiges tun, auch weil die Dänen in Frankreich gewonnen haben", vermutete Milletich und zeigte sich für die Partie gegen den Europameister von 1992 zuversichtlich. "Wichtig ist, dass man gesehen hat, dass etwas bewegt wurde."