ÖFB präsentiert sich gegen Slowenien im Retro-Trikot

Zum 50-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Sportunternehmen PUMA und dem ÖFB gibt es eine besondere Überraschung.

Wenn die österreichische Nationalmannschaft am Sonntag (18 Uhr, live ORF1) im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Slowenien um den Nations-League-Gruppensieg kämpft, werden wir sie nicht wie gewohnt im rot-weiß-roten Outfit auf dem Platz sehen. Denn unter dem Motto "Immer wieder Österreich" feiern der österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und Sportunternehmen PUMA das 50-jährige Jubiläum ihrer Partnerschaft mit einem Retrotrikot. Mit dem Spezial-Shirt will man eine Verbindung zwischen der Moderne und dem Jahr 1974, als die Zusammenarbeit ihren Anfang genommen hatte, herstellen. Aus diesem Grund ist das Sondertrikot auch auf 1.974 Stück limitiert.

Sondertrikot im edlen Design

"Wir sind unglaublich stolz, dass wir in diesem Jahr auf 50 Jahre Partnerschaft mit dem ÖFB zurückblicken können. In der dynamischen Welt des Sports ist dies eine absolut herausragende Leistung. Über fünf Jahrzehnte haben viele Akteure zu diesem historischen Meilenstein beigetragen und zugleich für Kontinuität und Innovationskraft gesorgt", so PUMA Country Manager Austria Norbert Mair stolz. "Wir freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit und darauf, dass Adler und Puma weiterhin gemeinsam auf Torejagd gehen."

Das feine, vertikale Nadelstreifen-Design des Sondertrikots zeigt dabei nicht nur die österreichischen Nationalfarben, sondern verleiht dem Trikot einen edlen Touch. Markant ist die schwarze Grundfarbe des Trikots, die immer wieder durch dezente Design-Elemente in Rot-Weiß-Rot und Gold komplettiert wird.