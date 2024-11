ÖFB-Star feiert Baby-Party vor Länderspiel

Teamspieler auf Konfrontationskurs: "Dann werden wir sehr scharf" Österreichs Fußball-Teamspieler haben nach dem 2:0 in der Nations League in Almaty gegen Kasachstan in der Diskussion um die geplante Kündigung von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold klar Stellung bezogen.