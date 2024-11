ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (66) ist Deutscher Fußball-Botschafter 2024

Ralf Rangnick wird am 2. Dezember in München als Deutscher Fußball Botschafter 2024 geehrt. Die Preisverleihung findet im Rahmen des SPORT MARKE MEDIEN Kongresses statt.

Ralf Rangnick wurde während der Fußball-EURO von einer hochkarätigen Jury zum Deutschen Fußball Botschafter 2024 gewählt. Nun erhält er seinen persönlichen, handgefertigten Award, verbunden mit einer Spende für die Ralf-Rangnick-Stiftung, am 2. Dezember auf der Konferenz in München. Der Ehrung durch den Präsidenten des gleichnamigen Vereins, Roland Bischof, geht ein ausführliches Gespräch zu sozialem Engagement und der speziellen Arbeit deutscher Fußballtrainer im Ausland voraus.

Erstmals Gruppensieger bei der EM

Rangnick (66) führte Österreich erstmals bei einer EM-Endrunde zum Gruppensieg vor Vize-Weltmeister Frankreich und dem späteren Halbfinalisten Niederlande. Aktuell greift er mit dem ÖFB-Team nach dem Platz 1 in der Nations League Gruppe B3. Als nächstes Ziel formulierte unser Erfolgstrainer den Wunsch Österreich erstmals seit 1998 wieder zur einer Fußball-WM zu führen. Diese steigt 2026 in USA, Kanada und Mexiko. Die Auslosung der WM-Quali-Gruppen steigt am 13. Dezember in Zürich.