ÖFB-U21 setzt ungeschlagene Serie fort

Österreichs neuformiertes U21-Fußball-Nationalteam ist auch zum Jahresauftakt im fünften Spiel in Serie ungeschlagen geblieben.

Die Schützlinge von Teamchef Werner Gregoritsch erkämpften sich am Freitag in Antalya ein 0:0 gegen Polen, Amstetten-Tormann Elias Scherf parierte nach einer Stunde Spielzeit einen Elfmeter. Auf türkischem Boden findet am Montag (13.30 Uhr) im Rahmen des Trainingscamps in Belek ein zweites Testspiel gegen die Republik Moldau statt.

Mit Salzburg-Stürmer Dijon Kameri sowie den "Jokern" Justin Forst (WSG Tirol) und David Riegler (St. Pölten) debütierten drei Akteure in der Gregoritsch-Elf, der 65-jährige Steirer stand zum 101. Mal als U21-Teamchef an der Seitenlinie. Im vergangenen Jahr hatte es zwei Siege gegen Montenegro (5:1) und Wales (2:0) gegeben, dazu in der Folge gegen die Türkei und Kroatien zwei 1:1-Remis. Prominentester Abwesender ist der am Fuß angeschlagene Galatasaray-Offensivspieler Yusuf Demir. Die Testspiele dienen der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die im September startet.