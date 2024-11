Österreich landet in Topf 1 zur WM-Auslosung!

Eines steht seit Montag Abend fest: Wenn am 13. Dezember in Zürich die Gruppen der WM-Qualifikation gezogen werden, kommt der Zettel, auf dem "Österreich" steht, aus Topf 1!

Zwar hat das 1:1 gegen Slowenien im Abschluss-Gruppenspiel der Nations League der österreichischen Nationalmannschaft das Direktticket ins Viertelfinale gekostet, nun gibt es für Christoph Baumgartner und Co. aber dennoch großen Grund zur Freude. Denn am 13. Dezember in Zürich, wenn die Gruppen für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 gezogen werden, befindet sich die ÖFB-Truppe in Lostopf 1!

Schützenhilfe lässt ÖFB-Team jubeln

In diesen "Goldtopf" schaffen es die acht Viertelfinalisten aus der Nations League A sowie die vier Nationen mit der höchsten Weltranglisten-Platzierung, die nicht unter diesen acht sind. Über die zweite Variante sollte sich Österreich den Weg in Topf 1 bahnen. Bis Montag Abend herrschte allerdings noch Gefahr, dass Schottland oder Serbien dem Team von Coach Ralf Rangnick diesen Platz wegschnappen könnte. Jedoch reichte den Schotten ein 2:1-Sieg über Polen nicht. Währenddessen trennten sich die Serben mit einem torlosen Remis von den Dänen.

Das sind die Nations-League-Viertelfinalisten aus Topf 1

Portugal

Kroatien

Frankreich

Italien

Deutschland

Niederlande

Spanien

Dänemark

Das ÖFB-Team bleibt also weiterhin auf Kurs in der "Mission WM 2026". Denn jetzt muss man während der WM-Quali nicht mit Hochkarätern wie Spanien oder Frankreich in einer Gruppe kämpfen. Sollte sich das Team rund um Rekordspieler Marko Arnautovic erfolgreich für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren, wäre Österreich erstmals seit 1998 wieder bei dem Welt-Event vertreten.