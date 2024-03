"Österreich wird die Überraschung der EM"

Testspielgegner Slowakei war von der ÖFB-Mannschaft angetan.

Österreichs Fußball-Nationalteam ist mit einem Testspiel-Sieg über die Slowakei ins EM-Jahr 2024 gestartet. Die Österreicher setzten sich am Samstag in Bratislava mit 2:0 (1:0) durch. Christoph Baumgartner brachte die ÖFB-Auswahl mit dem schnellsten Tor der Länderspiel-Geschichte bereits nach sechs Sekunden in Führung. Dazu traf der eingewechselte Andreas Weimann (82.).

Nachdem das ÖFB-Team in der ersten Hälfte phasenweise noch Probleme hatte, bekam man die Partie gegen den EM-Teilnehmer nach dem Seitenwechsel immer besser in den Griff und gewann schließlich verdient mit 2:0.

Die Überlegenheit der Rangnick-Elf musste auch Slowakei-Trainer Francesco Calzona anerkennen. Er traut Österreich sogar eine Überraschung bei der EURO in Deutschland zu. "Wir haben das Maximum getan, wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt. Ich habe mich bei den Spielern bedankt, und sie haben gesagt, vor ein paar Jahren hätten wir gegen so einen Gegner deutlicher verloren. Österreich hat eine starke Mannschaft, ich denke, sie werden die Überraschung der EM sein."

Das ÖFB-Team landete den vierten Zu-Null-Sieg in Serie, den dritten mit 2:0 nach den November-Partien gegen Estland und Deutschland. Die Rangnick-Auswahl hat nur eines ihrer vergangenen 13 Länderspiele verloren - mit 2:3 im Oktober in Wien gegen Belgien. Es war der erste Sieg gegen die Slowakei seit einem 2:0 im März 2002 in Graz. Seither war man gegen den Nachbarn vier Partien sieglos gewesen.