Rangnick vor Wechsel: Jetzt reagiert der ÖFB

Der ÖFB will weiter um den Teamchef kämpfen.

Teamchef Ralf Rangnick steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Einem Bericht der deutschen Bild zufolge hat Rangnick den Verantwortlichen des deutschen Fußball-Bundesligisten bereits eine grundsätzliche Bereitschaft hinterlegt, im Sommer nach München zu kommen.

Vom ÖFB hieß es Mittwochmittag, dass es bisher keinen Kontakt mit dem FC Bayern gegeben habe. Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe GmbH, verzichtete am Mittwoch kurz vor Anpfiff des Cupfinales zwischen Sturm Graz und Rapid auf detaillierte Angaben. "Wir wollen keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Wir haben in der letzten Woche ein klares Statement verabschiedet, das besagt, dass der Ball bei Ralf Rangnick liegt, sich zu äußern, eine Entscheidung zu treffen, was er künftig machen möchte. Dabei möchte ich es belassen", erklärte er im ORF-Interview.

Neuhold betonte aber den klaren Willen, Rangnick zu halten. "Wir versuchen alles, um Ralf Rangnick zu überzeugen, den eingeschlagenen Weg mit uns fortzusetzen. (...) Mit guten Argumenten, viel Wertschätzung, viel Commitment und immer wieder mit dem Hinweis, was in den letzten zwei Jahren hier auch entstanden ist." Wie die Bayern erwartet Neuhold eine baldige Entscheidung. "Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Tagen passierten wird."