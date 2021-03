Rapid-Stars im Visier von Teamchef Foda

Am Freitag präsentiert Franco ­Foda seinen Teamkader – mit mehreren Rapid-Debütanten?

Am Freitag präsentiert Teamchef Franco Foda seinen ersten Kader für das intensive Länderspieljahr 2021 inklusive WM-Qualifikation und der Europameisterschaft im Sommer. „Wir haben keine Zeit für Experimente“, sagt der Deutsche. Doch gleich zum Start in Schottland am 25. März sind Experimente vor­ausgesetzt: Denn derzeit müssten Legionäre bei ihrer Rückkehr von der ­Insel nach Deutschland in Quarantäne – kein Verein will die Spieler für das Länderspiel freigeben. Im letzten Teamlehrgang wurden nicht weniger als 19 Bundesliga-Legionäre von Foda einberufen. Sie alle dürften in Schottland fehlen.

»Haben Spieler wie Kara und Demir im Blickfeld«

Es ist die große Chance für Kicker aus unserer Liga, sich bei Foda zu beweisen. Ganz oben auf der Liste stehen vor allem drei Rapidler: Ercan Kara, Youngster Yusuf Demir und Kapitän Dejan Ljubicic. Das Trio überzeugt mit starken Leistungen, Demir und Kara könnten zudem wegen ihrer Eltern auch noch für die Türkei auflaufen. Foda: „Wir haben interessante Spieler wie Kara und Demir im Blickfeld.“ Auch Sturms David Nemeth könnte in Glasgow seine Teamchance bekommen.

Alaba & Co. sind beim Heim-Doppel fix dabei

Bei den Heimspielen gegen Färöer (28.3.) und Dänemark (31.3.) sind die Deutschland-Legionäre rund um David Alaba fix wieder dabei. Foda tönt: „Unser Ziel ist Platz eins.“