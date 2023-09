Team feiert EURO mit wilder Kabinen-Party

Das ÖFB-Team schießt sich mit einem Gala-Auftritt in Schweden zur EURO.

Österreich hat das EURO-Ticket so gut wie in der Tasche. Mit dem 3:1 gegen Schweden kann das ÖFB-Team für die EM in Deutschland 2024 packen. Österreich ist in der Qualifikationsgruppe F nach fünf Spielen weiter ungeschlagen Zweiter hinter dem punktgleichen Spitzenreiter Belgien.

Zwei Punkte aus den Partien gegen Belgien am 13. Oktober in Wien sowie auswärts gegen die Außenseiter Aserbaidschan am 16. Oktober und Estland am 16. November reichen den Österreichern schon, um zum dritten Mal hintereinander bei der EM dabei zu sein.

Nach dem Spiel feierten unsere Team-Helden den Sieg natürlich ausgelassen. Auf Instagram teilten mehrere Spieler bereits ein Foto aus der Kabine.

Teamchef Ralf Rangnick gab den Spielern nach dem Match frei. Arnautovic, Alaba und Co. konnten somit in die Stadt ziehen und die Qualifikation für die EURO gebührend in Stockholm feiern.

Bärenstarke zweite Halbzeit

Dabei sah es in der Friends-Arena vor 43.000 Fans zunächst nicht nach einem Durchmarsch der Österreicher aus. Während sich die Schweden in Hälfte eins vorne festbissen, hatte Österreich noch Probleme mit dem Spielauf bau. Schweden setzte die rot-weiß-rote Abwehr immer wieder unter Druck. Ein Schuss von Viktor Gyökeres fiel zu schwach aus (5.), Kopfbälle von Alexander Isak (7.) und Gyökeres (17.) bereiteten Torhüter Alexander Schlager keine Probleme, Isak kam bei einer Flanke zu kurz (32.).

»Greger« und Arnie lassen uns jubeln

Gangwechsel nach Seitenwechsel: Gregoritsch brachte die Österreicher nach Posch-Flanke per Kopf in Führung (53.), drei Minuten später kam der Ball über Konrad Laimer und Marcel Sabitzer zu Arnautovic, der zwischen die Beine von Torhüter Robin Olsen traf (56.). Nach einem schönen Solo von Mwene und einem Foul von Isak Hien im Strafraum machte Arnautovic per Elfmeter endgültig alles klar (69.).

Der Rekordteamspieler überholte in seinem 110. Länderspiel mit Treffer Nummer 35 &36. Hans Krankl in der ewigen Torschützenliste und liegt auf Rang zwei hinter Toni Polster (44). Die mitgereisten Fans verabschiedeten Arnie in Minute 72.

In der 91. Minute sorgte Holm für das folgenlose 1:3. Das ÖFB-Team hat das vierte Duell mit Schweden hintereinander gewonnen und ist acht Spiele en suite ungeschlagen. Damit können die Planungen für die EM-Endrunde losgehen.