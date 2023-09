Österreich hat das EURO-Ticket so gut wie in der Tasche. Mit dem 3:1 gegen Schweden kann das ÖFB-Team für die EM in Deutschland 2024 packen.

Für Österreichs Fußball-Nationalteam liegt das Ticket für die EURO 2024 bereit. Das ÖFB-Team gewann am Dienstag in Solna gegen Schweden dank starker Leistung nach der Pause mit 3:1 (0:0) und hat damit einen Riesenschritt Richtung EM-Endrunde in Deutschland geschafft. Michael Gregoritsch (53.) und Marko Arnautovic (56., 69./Elfmeter) erlösten das in der ersten Halbzeit unterlegene ÖFB-Team. Emil Holm traf im Finish zum Endstand.

Dabei sah es in der Friends-Arena vor 40.000 Fans zunächst nicht nach einem Durchmarsch der Österreicher aus. Während sich die Schweden in Hälfte eins vorne festbissen, hatte Österreich noch Probleme mit dem Spielaufbau. In Minute 7 wurde ÖFB-Goalie Alexander Schlager von Schwedens Alexander Isak erstmals geprüft. Vier Minuten später zappelte der Ball im Schweden-Tor (11.). Allerdings blieb Sabitzers Jubel aus – Abseits.

Minute 32: Isak setzt den Ball knapp neben das Tor. Das ÖFB-Team rettet sich in die Pause 0:0.

Drei Treffer bringen uns auf Weg zur EURO

Gangwechsel nach Seitenwechsel: Nach einer Posch-Flanke hängt der Ball lange in der Luft – Gregoritsch (53.) hat genug Zeit und köpft ein – 1:0! Und während die Schweden es noch gar nicht fassen können, legt Arnautovic nach: Laimer bringt den Ball zur Mitte und Arnie wuchtet nach einer Drehung aus 12 Metern zum 2:0 ein.

Die rot-weiß-rote Elf spielt völlig entfesselt, Schweden – im Schock – weiß sich nur mit einer Notbremse zu helfen. Mwene wird von Hien im Strafraum gelegt –Elfmeter! Arnautovic hämmert den Foul-Elfmeter mitten aufs Tor – 3:0 dank Doppelpack- Arnie!

Arnie überholt Hans Krankl

Der Rekordspieler überholt mit seinem 36. Treffer im ÖFB-Trikot Hans Krankl in der ewigen Torschützenliste und liegt Hans Krankl auf Rang zwei hinter Toni Polster (44 Treffer). Die mitgereisten Österreich-Fans verabschiedeten Arnie in Minute 72.

Bis zu 90. Minute verwaltete die Rangnick-Elf das 3:0. Der Treffer von Holm (91.) fiel unter Ergebniskosmetik. Mit dem Schweden-Sieg ist dem Team das EM-Ticket nur noch theoretisch zu nehmen.

Danach lassen unsere Stars ihren Emotionen freien Lauf. Alaba & Co. wissen: Das EM-Ticket ist ihnen praktisch nicht mehr zu nehmen.