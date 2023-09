Team plant heute Tor-Festival in Linz

In der Raiffeisen-Arena will sich das heimische Nationalteam im Testspiel gegen Fußball-Zwerg Moldawien (FIFA-Weltrangliste Nr. 164) genug Selbstvertrauen für die anstehende EM-Qualifikation holen.

ÖFB- Teamchef Ralf Rangnick betonte vor dem Spiel am Mittwoch (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker) „keine unnötigen Körner“ verschießen zu wollen. Dementsprechend könnten auch jene Spieler zum Zug kommen, die zuletzt weniger Einsatzzeit bekamen.

Im letzten Duell traf Arnautovic doppelt

In bisher acht direkten Duellen ging Österreich sieben Mal als Sieger vom Platz. Beim letzten Aufeinandertreffen im November 2021 feierte die ÖFB-Elf mit einem 4:1 den bis dato höchsten Sieg. Marko Arnautovic schnürte damals einen Doppelpack. Ob unser Rekordnationalspieler heute zum 109. Mal im heimischen Teamdress auflaufen wird, ist genauso fraglich wie der Einsatz von ÖFB-Kapitän David Alaba.

Grillitsch und Kainz drängen in Startelf

„Wie die Aufstellung aussieht, wird sich zeigen. Aber es ist sicher auch für die Spieler eine gute Chance sich zu zeigen, die bisher nicht so viele Minuten sammeln konnten. Ich denke, dass jeder das Vertrauen zurückzahlen und aufzeigen will“, weiß Florian Grillitsch. Der Hoffenheim-Legionär könnte genauso wie der aktuelle Kapitän vom 1. FC Köln, Florian Kainz von Beginn an auflaufen. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel, auf das wir uns riesig freuen. Es wird sicher eine coole Stimmung sein. Wir werden uns gut vorbereiten“, versichert Kainz.

Nationalteam ist heuer noch ungeschlagen

Der nächste volle Erfolg soll Rückenwind für das EM-Quali-Spiel in Schweden (Di., 12. September) bringen. Mit einem Auswärtssieg kann das in der Quali bislang unbesiegte (drei Siege, ein Remis) Nationalteam einen großen Schritt Richtung Endrunde 2024 in Deutschland machen. Die Form stimmt: Im aktuellen Länderspiel-Jahr ist Österreich noch ungeschlagen. Diese Serie will man Linz vor mehr als 13.000 Fans weiter fortsetzen.