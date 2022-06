Unser neuer Wunder-Trainer

Die Euphorie ist zurück! Ralf Rangnick & Österreich jubeln nach Traumstart in neue Ära.

Wien. Marko Arnautovic ließ sich beim Betreten der Maschine von den mitgereisten Fans bejubeln, der ein oder andere Spieler gönnte sich ein Sieger-Bierchen: Unser Nationalteam flog direkt nach dem 3:0 in Kroatien zurück nach Wien. Mit positiver Stimmung im Gepäck: Der klare Sieg beim Vize-Weltmeister sorgt für neue Euphorie, die Fans haben den Glauben an das Team zurück. Dank eines Namens: Ralf Rangnick.

Der 63-jährige Deutsche feierte ein Traum-Debüt auf der Bank, bewies, welch Qualität er mitbringt: Nach einer halben Stunde Spielzeit veränderte er das Spielsystem, stellte auf Viererkette um – und prompt bissen sich die Kroaten die Zähne aus. „Es ist wirklich sehr gut für den österreichischen Fußball, dass wir so einen super Trainer haben“, ist Mittelfeldspieler Xaver Schlager begeistert.

Montag wartet Dänemark – Hoffen auf Fan-Ansturm

Euphorie. Vor allem die Art und Weise, wie Rangnick spielen lassen will, sorgt für Begeisterung – bei Fans und Spielern. Der Deutsche setzt auf mutiges Auftreten, offensives Gegenpressing und hohe Intensität. „Er ist ein ehrgeiziger Typ, der immer gewinnen will“, sagt Konrad Laimer über Rangnick. Erfolg soll die neue DNA des Teams werden, man will die Fans begeistern. Nächste Chance dazu: Am Montag (20.45 Uhr) in Wien gegen Dänemark. „Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen“, will Rangnick die Fans vor seiner Heim-Premiere mit ins Boot holen.

So tickt Rangnick: Latina als Liebe & Herz für Kinder

Im Fußball ist Rangnick als akribischer Arbeiter, als Taktikfuchs bekannt – nicht umsonst trägt er den Spitznamen „Professor“. Abseits des Platzes steht er auf „ras­sige Frauen“: Seit zwei Jahren ist er mit der Mexikanerin Flor liiert. Zuvor ging die Ehe mit Jugendliebe Gabriele nach 28 Jahren in die Brüche, sie haben zwei Söhne: Kevin und David. Die Getrennten pflegen aber nach wie vor guten Kontakt, haben zusammen ein Haus auf Mallorca.

Apropos Mallorca: Dort feierte er 2018 zusammen mit Schlager-Queen Helene Fischer, outete sich samt Shirt (s. Foto) als großer Fan.

Das Vermögen des Hobby-Jägers liegt im zweistelligen Millionenbereich. Einen Teil davon investierte er in seine Stiftung, die unter anderem sozial benachteiligte Kinder unterstützt.

(scp)