WM-Ticket: Das ist Österreichs Trumpfkarte

Für die Qualifikation für die WM 2022 in Katar gibt es für unser Team eine Hintertür.

55 Nationen sind im kommenden Jahr bei der Wüsten-WM dabei, nur 13 davon aus Europa. Fix dabei sind aber nur die zehn Gruppensieger – für Österreich nach derzeitigem Tabellenstand utopisch. Was passiert mit den restlichen drei Tickets?

Um diese spielen die zehn Gruppenzweiten gemeinsam mit den beiden besten noch nicht qualifizierten Gruppensiegern der Nations League im März 2022 in Play-offs. Dort spielen in drei Gruppen jeweils vier Teams in Halbfinale und Finale um die Reise nach Katar. Eine Niederlage und man ist raus.

Die Nations League ist Österreichs Trumpfkarte

Heißt für Österreich: Für Platz 1 bräuchte es ein Wunder, der Einzug ins Play-off ist aber noch möglich. Entweder gelingt an den verbleibenden fünf Spieltagen noch der Sprung auf Rang 2. Ansonsten ist der ÖFB durch den Nations-League-Gruppensieg fast sicher im Play-off. Dazu müssten sich von Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und Wales zumindest vier Teams in der WM-Quali regulär über Platz 1 oder 2 qualifizieren – danach sieht es aus.