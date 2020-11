Deutschland feiert einen glanzlosen 3:1-Erfolg gegen Ukraine nach Corona-Chaos.

Die Deutsche Nationalmannschaft macht mit dem 3:1-Sieg gegen coronabedingt geschwächte Ukraine den nächsten Schritt aus der Krise. Lange Zeit stand das Spiel auf der Kippe. Bei den Gästen wurden im Vorfeld vier Spieler und ein Betreuer positiv auf Corona getestet. Die Leipziger Gesundheitsbehörde setzte zusätzliche Testungen bei allen 35 Betroffenen voraus, erst dann wurde grünes Licht gegeben.

Zu Beginn spielte das Team von Andrej Schevchenko auf. Schon nach 12 Minuten sorgte Roman Yaremchuk für den überraschenden Führungstreffer der Gäste. Nach einer viertel Stunde fanden auch die Hausherren verspätet ins Spiel. Bayern-Star Leroy Sané gelang schnell der Ausgleich (23.)

Werner rettet Löw bei Comeback in Leipzig

Damit war der Wille des geschwächten Gegners gebrochen. Werner konnte noch vor der Pause das Spiel drehen (33.) und setzte im zweiten Durchgang bei seiner Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte den Schlusspunkt zum 3:1-Erfolg (64). Damit geht man als Tabellenführer am Dienstag in das Endspiel um den Gruppensieg gegen Spanien, die in der Schweiz nur zu einem 1:1 kamen, wobei Sergio Ramos gleich zwei Elfmeter verschoss.

0:1 - Ronaldo kassiert gegen Frankreich erste Niederlage

Frankreich fügte dem amtierenden Nations-League-Sieger Portugal eine bittere 1:0-Niederlage zu. Es war die erste überhaupt in der Geschichte dieses Bewerbs. Im Hit der Runde zwischen dem aktuellen Europameister und Weltmeister gaben die Franzosen die meiste Zeit den Ton an. Konnten sich vor dem Tor allerdings nicht durchsetzen. Erst nach der Pause erlöste Chelsea-Star N‘Golo Kanté die Grande Nation. Damit steht eines schon jetzt fest: Der Titelverteidiger verpasst das Final-Four-Event, weil durch den Sieg die Franzosen schon den Gruppensieg bereits fixieren konnten.