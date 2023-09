Olympique Lyon wartet auf Glasner

Von Auszeit kann bei Oliver Glasner aktuell kaum die Rede sein. Der Name des gebürtigen Salzburgers fällt bei den Spekulationen um eine mögliche Flick-Nachfolge immer häufiger. Allerdings soll der gerade über ein Engagement bei Frankreich-Klub Olympique Lyon nachdenken.

Ist die Zeit reif für den ersten Ausländer auf dem deutschen Bundestrainer-Posten? Oliver Glasner, der mit Eintracht Frankfurt vor einem Jahr den Europa League-Titel sensationell geholt und das Pokal-Finale erreicht hat, ist seitdem in Deutschland heiß begehrt.

Gespräche fanden in Salzburg statt

Nicht nur der DFB angelt nach dem vereinslosen (und damit ablösefreien) Glasner. Laut französischer L'Equipe verhandelt Ligue-1-Klub Olympique Lyon, aktuell Tabellenletzter, mit dem 49-Jährigen. Erste konkrete Gespräche hätten demnach bereits vergangene Woche in Salzburg stattgefunden. Lyon ist es ernst mit dem Österreicher, der Klub wartet nur auf "ein Signal von Glasner", wie die Zeitung vermeldet. Lyon will am liebsten schon diese Woche mit dem Nachfolger von Laurent Blanc durchstarten, um schnell aus dem Keller herauszukommen. Glasners Zusage ist aber noch ausständig.

In Frankreich würde Glasner auf seinen Eintracht-Vorgänger und Landsmann Adi Hütter treffen, der mit mit AS Monaco höchst erfolgreich von der Spitze lacht.

Seit seinem Aus bei der Eintracht gönnt sich Glasner eine Schaffenspause, erklärte noch im Juni gegenüber der "Bild": "Ich glaube nicht, dass ich im Juli schon wieder auf der Trainerbank sitzen werde." Vielleicht aber im September ...