× Panne: Weltmeister Brehme zeigt seine Freundin nackt

Der Final-Torschütze von 1990 Andy Brehme (62) überrascht mit einer witzigen Flitzer-Selfie-Panne. Denn gerade als er dabei war, ein Video aufzunehmen, huscht doch tatsächlich eine nackte Frau durch den Clip!

Besonders peinlich: Der Clip wurde veröffentlicht, sodass er mittlerweile millionenfach viral ging.

Aber wie ist das denn passiert?

Brehmes Lebensgefährtin läuft aus Versehen halbnackt ins Bild.

Gegenüber der "Bild" verrät der Weltmeister: "Wir haben das erst gemerkt, als immer mehr Freunde anriefen. Keine Ahnung, warum das jetzt hochkommt. Irgendwer muss es gepostet haben. Mir war gar nicht klar, dass ich das damals abgeschickt habe.“

Dazu zu erwähnen ist, dass die Aufnahme gar nicht öffentlich war- vorerst. Denn ursprünglich versendete Brehme den personalisierten Geburtstags-Glückwunsch über WhatsApp an Fans. Doch dieser Fan ließ es sich scheinbar nicht nehmen, den missglückten Clip im Internet hochzuladen.

Denn deutlich zu erkennen ist Brehmes Lebensgefährtin Susanne Schaefer (56), die, nur mit einem Slip bekleidet, den Raum betritt.

Oben-Ohne-Clip: So regiert sie

Sie selbst nimmt es jedenfalls mit Humor. Gegenüber der "Bild" verrät sie: „Das war vorigen Sommer im Urlaub am Gardasee. Aber was ist schon dabei? So kann man mich auch am Strand beim Umziehen sehen. Oder in der Sauna. Wir lachen drüber, und ich ziehe Andy auf, meinen Social-Media-Experten.“