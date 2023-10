Rapid: Test-Hit gegen Vienna

Am Samstag gastiert der SK Rapid noch im Ländle bei Schlusslicht Austria Lustenau, ehe es in die Länderspielpause geht. Da ist noch ein Test-Schmankerl geplant.

Nach der mageren 0:0-Ausbeute beim Derby gegen die dezimierte Austria, müssen die Hütteldorfer am Samstag ín Lustenau ihr Offensivfeuerwerk zünden. Dafür könnte Torjäger Guido Burgstaller vor der Länderspielpause wieder zum Einsatz kommen. Das hofft zumindest Trainer Zoran Barisic.

Die Liga-Unterbrechung nützt Rapid für ein Testspiel gegen Zweitligist First Vienna FC. Der Test-Leckerbissen steigt am Do., 12. Oktober in Klosterneuburg, Anpfiff ist im 17.30 Uhr in der Arena Happyland. Das macht auch die Fans happy, denn der Eintritt ist gegen eine freie Spende möglich.

Das letzte Aufeinandertreffen der Klubs fand im Dezember 2022 statt - zum besseren Ausgang für Rapid. Der Rekordmeister siegte damals 4:1.