Rapid und Salzburg feiern Schützenfeste

Lustenau sorgt im Kampf um die Meistergruppe für Spannung Der sechste Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga wird wohl in einem Vierkampf ausgespielt. Die Wiener Austria hatte am Sonntag beim Gastspiel in Lustenau eine Vielzahl von Chancen auf den Sieg und eine mögliche kleine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen, verlor aber mit 0:1.