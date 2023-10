Real Madrid: Mbappe kommt 2024

Nimmt die Transfer-Saga zwischen Kylian Mbappé und Real Madrid im kommenden Sommer endlich ein Ende? Real-Vorstandsmitglied José Manuel Otero ließ nun mit spannenden Aussagen aufhorchen.

2021: Wollte Mbappé kommen, durfte aber nicht. 2022: Konnte der PSG-Stürmer wechseln, wollte er aber nicht. 2023: Viel Wirbel, aber schlussendlich fand kein Wechsel statt. 2024: Soll es aber endlich weit sein. Zumindest wenn man den Worten von Real-Funktionär José Manuel Otero Glauben schenkt.

Mbappé im Sommer Alaba Teamkollege?

In einem Twitch-Gespräch mit dem Online-Portal REMONTADA BLANCA sagte Otero ganz offen: „Real Madrid hat die Türen immer offen gelassen. Zinédine Zidane kam mit 29 Jahren, Mbappé wird mit etwa 25 Jahren kommen. Ihm bleiben demnach noch viele Jahre mit uns.“ Was für eine Hammer-Aussage! Demnach müsste der Mega-Transfer zur kommenden Spielzeit wirklich über die Bühne gehen. Da Mbappé am 20. Dezember seinen 25. Geburtstag feiert.

Seine kurzfristige Absage vor anderthalb Jahre nahmen die Blancos dem PSG-Kicker nicht übel. „Ich bin mir sicher: Wenn wir ihn heute fragen, er ehrlich ist und spricht, dann sagt er, dass er diese Entscheidung bereut. Er hätte schon einen Champions-League-Titel gewonnen und in Madrid glücklich sein können", verriet der Real-Vorstand.

Otero: »Die Summe war verrückt«

Doch warum bemühten sich die "Königlichen" nicht diesen Sommer mehr um den Weltmeister von 2018? Angesichts des überraschenden Abschieds von Torjäger Karim Benzema herrschte immerhin ein großer Handlungsbedarf auf der Stürmer-Position. Die Antwort: Finanzielle Gründe!

"Um zu kommen, hätte Mbappé auf sehr hohe Bonuszahlungen verzichten müssen, die er mit Paris Saint-Germain vereinbart hatte. Die Summe, die wir hätten zahlen müssen, um ein Jahr früher zu bekommen, war verrückt. Es machte keinen Sinn, Mbappé ein Jahr früher zu verpflichten", plauderte Otero aus dem Nähkästchen.

Mbappes Vertrag in Paris läuft im kommenden Sommer aus - dann wäre der noch 24-Jährige ablösefrei. Trotz des Hin und Her in den vergangenen Jahren: "Real Madrid hat die Türen immer offengelassen. Mbappe wurde geboren, um für Real Madrid zu spielen", stellte Otero am Ende noch einmal klar.