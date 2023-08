Real Madrid plant Mbappé-Hammer

Verliert Paris Saint-Germain nach Lionel Messi und Neymar in diesem Sommer auch seinen dritten Superstars? Real Madrid hat das Werben um Kylian Mbappe offenbar noch nicht aufgegeben und will Last-Minute zuschlagen.

Der spektakulärste Transfer des Sommers bahnt sich aktuell in Madrid an. Laut "Sport Bild" bereiten die "Königlichen" eine Offerte für Kylian Mbappé vor. Real Madrid will im Tauziehen um den Goalgetter offenbar noch in der laufenden Transferperiode (bis 1.September) ernst machen. Der spanische Spitzenklub soll bereit sein, rund 120 Millionen Euro für die Dienste des französischen Nationalspielers auszugeben. PSG lässt ihren letzten Superstar jedoch nur dann ziehen, falls ein interessierter Klub 250 Millionen Euro Ablöse bietet. Diese Summe läge nochmal deutlich höher als die 222 Millionen, die Paris Saint-Germain einst für Neymar an den FC Barcelona zahlte und die bis heute den Weltrekord bedeutet.

Real Madrid sind die geforderten 250 Millionen wohl bekannt. Um dem französischen Meister jedoch keine Zeit für einen Verhandlungsmarathon zu geben, wollen die "Blancos" mit ihrem Angebot jedoch kurz vor der Deadline warten. Diese Offerte liegt mit 120 Millionen jedoch deutlich unter den besagten 250 Millionen Euro.

Die Pariser stehen in der Causa Mbappé vor einem Dilemma. Da der Weltmeister von 2018 nur noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, winkt in diesem Sommer letztmals eine hohe Ablösesumme. Bei einem Verbleib des 24-Jährigen droht ein ablösefreier Abschied am Saisonende. Mbappé hat derweil öffentlich immer wieder betont, dass er auch in der Saison 2023/24 im Parc des Princes bleiben will.

Top 5-Transfers in Europa

Declan Rice von West Ham zu FC Arsenal (116 Mio. Euro) Moises Caicedo von Brighton zu FC Chelsea (116 Mio. Euro) Jude Bellingham von Dortmund zu Real Madrid (103 Mio Euro) Harry Kane von Tottenham zu Bayern München (100 Mio Euro) Josko Gvardiol von RB Leipzig zu Manchester City (90 Mio. Euro)

Top 5-Transfers in Saudi Arabien