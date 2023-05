Red Bull ist bereit für die Krönung

Rapid will Sieglos-Serie gegen Salzburg beenden Rapid nimmt am Sonntag den nächsten Anlauf, um die Misserfolgsserie gegen Red Bull Salzburg zu beenden. Seit dem bisher letzten Sieg über den Serienmeister am 24. Februar 2019 gab es zwei Unentschieden und gleich 14 Niederlagen in Duellen mit den "Bullen".