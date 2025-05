Hammer: Mega-Transfer-Poker um Ronaldo

Bahnt sich da der nächste Hammer an? Cristiano Ronaldo (40) könnte schon bald wieder auf der ganz großen Bühne stehen – und das bei der XXL-Klub-WM in den USA!

Sein Vertrag beim Saudi-Klub Al-Nassr läuft im Sommer aus, mehrere Klubs sollen am portugiesischen Superstar dran sein. Jetzt bringt sogar FIFA-Boss Gianni Infantino (54) höchstpersönlich ordentlich Zunder in die Gerüchteküche. Im Interview mit YouTuber IShowSpeed sagte der Ronaldo-Fanboy vielsagend: „Es laufen Gespräche mit einigen Vereinen. Wenn ein Klub Cristiano Ronaldo für die Klub-WM holen will – wer weiß. Es sind noch ein paar Wochen Zeit.“

Marketing-Super-GAU

Die große Bühne wäre bereitet: 32 Teams, riesige Arenen, Millionenpublikum. Aber: Ronaldos Klub Al-Nassr ist nicht qualifiziert – also auch kein „CR7“ beim Turnier. Doch die FIFA will den fünffachen Weltfußballer unbedingt dabei haben – aus sportlichen Gründen, klar. Aber vor allem aus Marketing-Sicht wäre Ronaldo ein Goldgriff. Der absolute Knaller: Ein mögliches Wiedersehen mit Dauerrivale Lionel Messi (36). Dessen Klub Inter Miami eröffnet das Turnier am 15. Juni im Hard Rock Stadium gegen Al-Ahly (2 Uhr deutscher Zeit).

Klubs buhlen um CR-Power

Damit das Ronaldo-Märchen doch noch wahr wird, hat die FIFA extra ein Sonder-Transferfenster für Klub-WM-Teilnehmer eingerichtet: Vom 1. bis 10. Juni dürfen sich die Klubs bereits vor dem offiziellen Transfer-Startschuss (1. Juli) verstärken – auch mit Stars wie CR7.

Die spanische Sportzeitung Marca brachte zuletzt Botafogo aus Brasilien ins Spiel – jetzt folgen zwei neue Namen. Wydad Casablanca aus Marokko will sich Ronaldo offenbar fürs Turnier schnappen, als auch die Los Angeles FC soll den 40-Jährigen auf dem Radar haben.