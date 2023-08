Saudis zahlen Neymar für Insta-Posting 500.000 €

Die Fußballliga in Saudi-Arabien ist um einen Aufreger reicher.

Wie berichtet, kassiert Neymar bei seinem neuen Klub Al-Hilal richtig ab. Kolportiert sind 400 Millionen Euro, dazu noch Extras wie Privat-Jets, diverse Luxus-Autos, ein 24 Stunden-Butler-Service und mehrere Villen.

Doch damit nicht genug. Um Neymar auch in den sozialen Netzwerken als Botschafter zu gewinnen, zahlen die Scheichs dem Brasila-Star für jedes Insta-Posting mit Saudi-Werbung unfassbare 500.000 Euro. Aktuell folgen Neymar auf Instagram 212 Millionen Menschen.

In seiner Heimat Brasilien kommt der Wechsel auf die arabische Halbinsel nicht so gut an. „Zu Al-Hilal zu gehen wird ein ewiger Fleck in der Karriere von Neymar sein“, schrieb etwa das brasilianische Sportportal „Globoesporte. Neymar und den Klub-Bossen von Al-Hilal wird es egal sein. Sie kauften gestern noch Sevilla-Goalie Bono. Nächster auf der Liste ist Aleksandar Mitrovic (Fulham).