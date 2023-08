Olga Carmona wurde erst nach dem Finale darüber informiert, dass ihr Vater gestorben ist.

Spaniens Frauen-Fußball-Nationalteam krönte sich bei der Endrunde in Australien und Neuseeland erstmals zu Weltmeisterinnen. "La Roja" feierte einen verdienten 1:0 (1:0)-Finalerfolg gegen Europameister England und bestieg als erstes europäisches Team seit Deutschland 2007 den WM-Thron.

Das entscheidende Tor für die spielstarken Weltmeisterinnen gelang Kapitänin Olga Carmona in der 29. Minute. Die 23-Jährige musste inmitten der Feierlichkeiten dann aber einen privaten Schicksalsschlag verkraften, Wie der spanische Fußballverband RFEF, ist der Vater der Spanierin verstorben

Vater starb schon vor dem Finale

„Die Spielerin erhielt die traurige Nachricht nach dem WM-Finale“, heißt es in einer Aussendung: „Wir senden in einem Moment der tiefsten Schmerzen unseren aufrichtigen Trost an Olga und ihre Familie. Wir lieben dich, Olga, du gehörst zur Geschichte des spanischen Fußballs.“

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

Carmonas Vater starb nach langer Krankheit bereits am Freitag. Ihre Familie entschied sich aber, es ihr erst nach dem Finale zu sagen, damit sie sich auf das Spiel konzentrieren kann

Auf Twitter nahm Carmona nun Abschied von ihrem Vater. „Ich weiß, dass du mir die Kraft gegeben hast, etwas Einzigartiges zu erreichen. Ich weiß, dass du mich heute Abend beobachtet hast und stolz auf mich bist. Ruhe in Frieden, Papa.“