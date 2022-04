Der wohl berühmteste Berater im Fußballbusiness ist tot – oder doch nicht? Wie die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, ist Mino Raiola im Alter von 54 Jahren "nach Krankheit" verstorben. Genaueres ist über Raiolas Leiden nicht bekannt.

Allerdings gibt es noch keine offizielle Bestätigung über Raiolas Tod. Daniella Matar, Korrespondentin der Associated Press in Mailand behauptet auf Twitter sogar, dass es sich um falsche Gerüchte handle.

Mino Raiola's agency have told me "they're fake rumours. He's not dead"