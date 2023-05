Sturm mit breiter Brust in Woche der Wahrheit

Sturm Graz gastiert am kommenden Sonntag bei Tabellenführer Salzburg, ein Sieg ist Pflicht, wollen die "Blackys" ihren Traum von der Wachablöse wahr machen.

Bullen-Jäger Sturm fuhr einen deutlichen 4:1-Pflichtsieg gegen einen unangenehmen Gegner ein. Näher an Salzburg heran brachte es die Truppe von Christian Ilzer allerdings nicht. Sie liegen weiterhin drei Punkte hinter dem Rivalen, müssen aber vier gutmachen, da bei Salzburgs Punktehalbierung nach dem Grunddurchgang abgerundet wurde, nicht aber bei Sturm."Wir wollen und müssen am Sonntag in Salzburg gewinnen, aber zumindest für den zweiten Platz sieht es gut aus. Es gilt eine Topleistung auf den Platz zu bringen. Wir fahren mit vollem Selbstvertrauen hin, einen Titel haben wir schon", so Ilzer, der zudem ankündigte: "Wir werden risikobereit auftreten."

Sturms Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic kann zudem einiges aus der Klagenfurt-Partie für die anstehenden Aufgaben mitnehmen: "Wir haben heute gezeigt, dass wir für Salzburg bereit sind", erklärte der 23-Jährige, der eine mögliche Meisterparty der Bullen in der nächsten Runde verhindern will. "Ich hoffe, wir werden ihnen das nicht schon am Sonntag ermöglichen."

Ob Ilzer dann der in Hochform befindliche David Schnegg, der verletzt ausgetauscht werden musste, zur Verfügung steht, ist noch unklar. "Das Schultereckgelenk ist betroffen, er hat sich schon im Spiel gegen Austria Wien dort verletzt. Ich hoffe aber, dass es nicht allzu schlimm ist und er schnell wieder einsatzbereit ist." Der Linksverteidiger hat in den letzten beiden Partien jeweils als Torschütze geglänzt.