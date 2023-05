Thriller um letztes Europa-Ticket vor letzter Runde

Lustenau & Hartberg kämpfen um letzten Play-off-Platz Erstmals hatte der WAC den Sprung in die Meistergruppe verpasst. Nach einem 2:0-Erfolg über die WSG Tirol Schmid-Elf den Platz im Europacup-Play-off sicher. Um den zweiten Platz kommt es am Freitag in Lustenau zu einem direkten Duell zwischen der gastgebenden Austria und TSV Hartberg.