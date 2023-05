3:1 - Austria verspielt beim LASK Euro-Matchball

Die Austria verspielt beim LASK in der vorletzten Runde Platz 4. Die Linzer gewinnen eine hitzige Partie am Ende klar mit 1:3.

Austria Wien ist im Rennen um Platz vier in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga und damit einem fixen internationalen Startplatz ins Hintertreffen geraten. Die Austria musste sich am Sonntag in Linz dem LASK mit 1:3 (0:1) geschlagen geben und rutschte hinter Rapid auf Platz fünf zurück. Die frühe Linzer Führung durch Keito Nakamura (4.) glich Dominik Fitz kurz nach der Pause (48.) aus, Marin Ljubicic (80.) und Moses Usor (90.) schossen den LASK aber zum verdienten Sieg.

Die 15.400 Fans in der Raiffeisen sahen ein lebhaftes Spiel mit einem Chancenplus für den LASK. Gleich die erste Offensivaktion schloss Nakamura zur Linzer Führung ab (4.). Der Japaner traf nach schönem Pass von Florian Flecker vom Sechzehner ins lange Eck.

+++ Das Spiel im Live-Ticker zum nachlesen +++

Die Schwarz-Weißen setzten nach, schafften es aber nicht, nachzulegen. Ibrahim Mustapha (14.) und Marvin Potzmann (18.) vergaben Großchancen auf das 2:0, wenig später hatte auf der Gegenseite Haris Tabakovic den Ausgleich am Fuß. Der Torjäger schoss ganz alleine vor Torhüter Tobias Lawal daneben (22.).

Austria braucht jetzt Schützenhilfe

Die zweite Chance brachte der Austria den Ausgleich. Nach einem geblockten Tabakovic-Schuss verwertete Fitz den Nachschuss (48.). Die Gäste wurden nun stärker, hatten zunächst aber zweimal Glück, dass Marin Ljubicic (64.) und Moses Usor (78.) jeweils nur die Stange trafen. Der Schuss von Ljubicic in der 80. Minute saß aber, Usor setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.

Thriller um letztes Europa-Ticket vor letzter Runde

Damit geht die Austria mit zwei Punkten Rückstand auf Rapid in die letzte Runde am Samstag. Um Rapid, das bei Austria Klagenfurt gastiert, noch abfangen zu können, benötigen die Violetten einen Heimsieg gegen Meister Salzburg und einen Klagenfurter Sieg. Rang fünf und damit einen Platz im nationalen Europacup-Play-off haben die Wiener Austrianer aber schon sicher.

Der LASK verabschiedete vor dem Spiel Torhüter Alexander Schlager, der vor einem Transfer zu RB Salzburg steht, Marvin Potzmann, Jan Boller und Nemanja Celic.

Zahlen & Fakten zum Spiel

LASK - Austria Wien 3:1 (1:0)

Linz, Raiffeisen Arena, 15.400 Zuschauer

Schiedsrichter: Heiß.

Tore: 1:0 Nakamura (4.), 1:1Fitz (48), 2:1 Ljubicic (80.), 3:1 Usor (90.)

Gelbe Karten: Horvath, Michorl, Zulj bzw. Martins, Mühl, Holland

LASK: Lawal - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Potzmann - Horvath (85. Talovierov), Michorl (70. Jovicic)- Flecker (61. Usor), Zulj, Nakamura (70. Goiginger)- Mustapha (61. Ljubicic)

Austria: Früchtl - Mühl (46. Handl), Martins, Meisl - Ranftl, Jukic (46. Gruber), Holland (82. Braunöder), Leidner (29. Polster) - Fischer, Fitz - Tabakovic