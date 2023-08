Titelverteidiger St. Pölten ist bereit für 9. Meister-Triumph

Endlich rollt auch in der heimischen Frauen-Bundesliga wieder der Ball. Zum Saisonauftakt kommt es am Freitag (18 Uhr/ live ÖFB-TV) in der Generali-Arena direkt zu einem Kracher-Spiel.

Titelverteidiger SKN Pölten muss auswärts gegen die Wiener Austria ran. oe24 hat vorab die Neo-St.-Pölten-Kapitänin Jennifer Klein zum Interview getroffen und mit der ÖFB-Nationalteamspielerin über die WM, die bevorstehende Nations League und dem Bundesligaauftakt gesprochen.

oe24: Die WM war heuer mit Marokko, Jamaika oder auch Kolumbien auch ein Turnier der Außenseiter. Hätte Oe24 da mithalten können?

Jennifer Klein: Wir als Nationalteam merken in den Topspielen immer wieder, dass wir mittlerweile für viele Gegner schon eine Konkurrenz geworden sind und dass wir ihnen auch immer wieder Punkte abnehmen können. Deshalb hat es jetzt schon ein wenig wehgetan, dass wir als Teamnicht dabei waren. Ich bin mir aber sicher dass wir in Australien und Neuseeland weit hätten kommen können.

oe24: Im September startet die Nations League. Vor dem Topspiel gegen Frankreich wartet aber auswärts zuerst Norwegen. Was muss man gegen die Skandinavier aufrufen?

Klein: Wir wollen auf alle Fälle die Liga A halten. Das heißt ein Sieg ist definitiv Pflicht. Einfach dass wir uns dort schon mit drei Punkten absichern und dann gegen Frankreich mit viel Selbstbewusstsein auftreten.

oe24: 4000 Tickets sind für das Spiel gegen Frankreich bereits abgesetzt. Um in einer voller Generali-Arena zu spielen, müssten aber noch ein paar Tickets verkauft werden. Wäre für die besondere „Hexenkessel-Stimmung“ die BW Linz Arena oder das Stadion in Altach nicht die bessere Option gewesen?

Klein: Ja wahrscheinlich schon. Aber ich denke trotzdem, dass die Generali-Arena ein sehr kompaktes Stadion ist, wo auch so definitiv eine super Atmosphäre aufkommen wird. Zudem finde ich es ist ein wichtiges Statement für den Frauenfußball. Wir spielen immer mehr in größeren Stadien und das ist auch der richtige Weg. Auch zum Bundesliga-Auftakt gegen Austria Wien spielen wir in der Generali-Arena. Jetzt müssen wir noch die Medien mehr an unsere Seite holen, die das pushen und dann kommen die Leute von selbst.

oe24: Freitag geht es auch endlich in der Liga wieder los. Was ist dein persönliches Saisonziel?

Klein: Ich will in die neue Rolle als Kapitänin reinwachsen und der Mannschaft so gut es geht zur Seite stehen. Aber natürlich ist auch der Titelhunger weiterhin riesengroß. Ganz egal ob es der erste oder der neunte Triumph ist.