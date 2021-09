UEFA erlaubt ab kommender Woche wieder Europacup-Gästefans

Gute Nachrichten für reisefreudige Fans von Salzburg, Rapid, Sturm und LASK.

Die Europäische Fußball-Union will bei den Spielen im Europacup ab kommender Woche wieder Gästefans zulassen. Deren Ausschluss bei UEFA-Wettbewerben sei nicht verlängert worden, teilte der Verband am Montagabend in einer Aussendung mit. "Daher wird das Standardverfahren wieder eingeführt, das heißt 5 Prozent der insgesamt zulässigen Stadionkapazität sind den Fans der Auswärtsmannschaft vorbehalten", hieß es.

Mit Red Bull Salzburg (Champions League), Rapid, Sturm Graz (beide Europa League) und dem LASK (Conference League) sind von dieser Entscheidung auch vier heimische Clubs betroffen.

Überdies hob die UEFA für Arbeitsbereiche im Freien die obligatorischen Abstandsvorschriften auf. Dies erlaube eine höhere Kapazität an Medienvertretern. Der Verband verwies allerdings darauf, dass alle Lockerungen unter Vorbehalt der örtlichen Corona-Schutzmaßnahmen greifen.