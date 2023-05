Ein Eigentor entscheides das Finale der asiatischen Champions League.

Das japanische Team Urawa Red Diamonds hat am Samstag mit einem 1:0-Sieg gegen den saudi-arabischen Titelverteidiger Al-Hilal zum insgesamt dritten Mal nach 2007 und 2017 die asiatische Fußball-Champions-League gewonnen. Die Entscheidung in Saitama in Japan fiel durch ein Eigentor von Andre Carrillo kurz nach der Pause, das Hinspiel hatte 1:1 geendet.